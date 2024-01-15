Стало известно, какое изменение погоды произойдет с понедельника в Москве

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с понедельника температура в Москве начнет резко повышаться. Об этом пишет ТАСС.

Ожидается, что температурный фон будет чуть выше нормы, и дневная температура в понедельник составит 1-3 ℃ ниже нуля. Вторник принесет ночную температуру от -2...-4 ℃, днем она также будет находиться на уровне 1-3 ℃ ниже нуля.

В эти два дня можно ожидать небольшой снег, который увеличит высоту сугробов на 3-4 сантиметра. Однако, начиная с середины недели, ожидаются резкие колебания температуры: в ночь на среду она опустится до -15 ℃, а дневные температуры составят 8-10 ℃ ниже нуля.

Тем не менее уже в четверг температура вновь начнет повышаться и ночью будет на уровне -10 ℃, а днем приблизится к отметке 1-3 ℃ ниже нуля.

До этого в Гидрометцентре рассказали, когда произойдет потепление в европейской части России.

14 января непогода стала причиной задержки или отмены не менее 20 рейсов в московских аэропортах. В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Десять вылетов перенесли в Шереметьево.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.