В Гидрометцентре рассказали, когда произойдет потепление в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление придет в большинство регионов европейской части России, исключение составит лишь северо-запад страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, потепление ожидается в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Вильфанд отметил, что данная погодная ситуация связана с восстановлением зонального процесса, в рамках которого воздушные массы начнут перемещаться с запада на восток, а северо-западная часть России окажется в центре циклона.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе.

Специалист отметил, что на следующей неделе москвичей ждет мягкая и снежная зимняя погода. Синоптик рассказал ранее, что в воскресенье температура воздуха опустится до минус 12-15 °C, в области — до -16 °C.

14 января непогода стала причиной задержки или отмены не менее 20 рейсов в московских аэропортах. В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Десять вылетов перенесли в Шереметьево.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.