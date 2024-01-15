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Открытое горение ликвидировано на новом пожаре в Шушарах, где горел склад Wildberries

В Шушарах ликвидировано открытое горение на новом пожаре

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МЧС

В Шушарах удалось локализовать пожар на складе Wildberries, где бушевал открытый огонь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Прокуратура города выясняет причины произошедшего.

Это был уже второй пожар в одном месте;

Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время первого пожара, но пока удалось дозвониться не до всех.

Следствие уже назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах. Это неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности. К такому выводу пришли в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. До этого по факту масштабного пожара, начавшегося 13 января в поселке Шушары, было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Первый пожар начался 13 января. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован.

Тем временем представители маркетплейса заявили, что Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Ожидается, что он начнет работать в течение следующих двух недель.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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