Россияне стали чаще экологично утилизировать новогодние елки

Каждый второй россиянин, ставивший живую елку на Новый год, утилизирует ее экологичными способами. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Новогодние ели все чаще сдают в переработку. В крупных городах России уже открылись пункты приема живых елей. Практически каждый второй россиянин выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры. 37% россиян уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 14% еще не решили, как поступят с новогодней елью.

По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще сдавать новогодние деревья в переработку и в зоопарки и реже выбрасывать хвойные в мусор.

Ранее россияне рассказали, сколько потратили на новогодние подарки.