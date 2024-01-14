Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия

На Крымскому мосту возобновили движение после кратковременного перекрытия

close
100%
Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к объекту.

Сообщение о приостановке движение было опубликовано в воскресенье, 14 января, в 22:17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, не уточнив причины остановки транспортного потока. Но буквально через 12 минут в Telegram-канале появился новый пост.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отметили в сообщении.

10 января на переправе также временно остановили движение машин.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о приостановке работы Керченской паромной переправы. По его словам, временные ограничения ввели в связи с ухудшением погодных условий.

В начале января, накануне православного Рождества, стало известно, что более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами