Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к объекту.

Сообщение о приостановке движение было опубликовано в воскресенье, 14 января, в 22:17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, не уточнив причины остановки транспортного потока. Но буквально через 12 минут в Telegram-канале появился новый пост.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отметили в сообщении.

10 января на переправе также временно остановили движение машин.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о приостановке работы Керченской паромной переправы. По его словам, временные ограничения ввели в связи с ухудшением погодных условий.

В начале января, накануне православного Рождества, стало известно, что более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.