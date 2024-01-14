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Бегавших по крышам поездов в метро Москвы привлекут к уголовной ответственности

Прокуратура Москвы контролирует установление нарушителей безопасности в метро

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Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Столичная прокуратура совместно с коллегами надзорного ведомства Московского метрополитена устанавливает всех фигурантов, которые нарушили требования транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«20-летний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили <…> нарушения <…>, после чего опубликовали видео в сети», — отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, фигуранты бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки, били ногами проходящие составы и инсценировали драку.

Также на контроле в надзорном ведомстве находятся результаты процессуальной проверки, которая проводится по фактам нарушений. В прокуратуре заверили, что хулиганство и пренебрежение требованиями транспортной безопасности не останутся без правовой оценки.

В прокуратуре обратили внимание, что 16-летний москвич, который принимал участие в съемке противоправных роликов, уже установлен и доставлен в полицию.

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.

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