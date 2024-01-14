Wildberries не смог связаться с сотрудниками сгоревшего склада

Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, но пока удалось дозвониться не до всех. Об этом рассказали РИА Новости в компании.

«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками», — заявили в Wildberries.

В компании пояснили, что некоторые из работников оставили свои телефоны и личные вещи на складе, так как торопились быстро покинуть объект.

Следствие уже назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах. Это неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности. К такому выводу пришли в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. До этого по факту масштабного пожара, начавшегося 13 января в поселке Шушары, было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Также стало известно, что юристы усомнились в выплате страховки Wildberries после пожара на складе.

Ранее в Wildberries назвали сроки выплат компенсаций после пожара.