Жительница Новомосковска: батареи в домах были холодными до сообщений об аварии на ГРЭС

Елена, жительница города Новомосковска Тульской области, где из-за аварии на электростанции отключили отопление, рассказала «Газете.Ru», что батареи в квартире стали остывать еще накануне вечером. По ее словам, с холодом в квартире не смогли справиться два обогревателя, семье пришлось уехать к родственникам.

«Батареи начали остывать примерно в 21:00, в это время я вернулась домой с работы. Температура 14 °C в квартире, два обогревателя не помогли, пришлось уехать к родственникам, где тепло. С тремя детьми в таких условиях невозможно находиться. Планирую не вести детей в сад и в школу», — сказала она.

Другая жительница города Оксана рассказала «Газете.Ru», что температура в квартире начала понижаться еще утром.

«Дома обогреватель, две газовые конфорки, дом старый, первый этаж. Дома четверо детей, троим из которых три года, два года и семь месяцев. Все тепло одеты, в одной комнате закрыли дверь, чтобы сохранить тепло в квартире. До этого все было хорошо, а с утра стало холодать, у нас и так дом старый, тепло еле держит», — пояснила она.

Оксана отметила, что в чате детского сада, где также отсутствует отопление, родителей попросили приводить детей в теплой одежде и забирать их пораньше, так как «группа будет холодной».

«Мы на больничном, дети до этого прихватили, а теперь еще и дома холод. Но некоторые родители отписались, что не приведут, в школе так же», — сказала она.

Еще одна жительница Новомосковска Елена рассказала, что и до аварии на ГРЭС батареи в ее квартире были «ненамного теплее».

«Я проснулась сегодня ночью, в комнате было очень холодно, потрогала батареи, а они слегка теплые — угловая квартира, стены холодные, поддувает. Включаю духовку, на стене электрический коврик, хожу одетая, так и спасаюсь. До поломки батареи были ненамного теплее», — заключила она.

14 января правительство Тульской области сообщило, что в Новомосковске ограничена подача тепла в 372 многоквартирных жилых дома, 10 школ, 16 детских садов и одну больницу из-за аварии на ГРЭС. Причиной стала поломка высоковольтного ввода выключателя трансформатора на местной электростанции.

Ранее в Липецке 282 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды.