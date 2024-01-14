Целый город в Тульской области остался без отопления из-за аварии на электростанции

Авария на ГРЭС оставила без отопления один из крупнейших городов Тульской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной коммунальной аварии стала поломка высоковольтного ввода выключателя трансформатора на местной электростанции. По имеющимся данным, все произошло около часа назад.

Прямо сейчас специалисты работают над устранением неисправности. ЧП лишило обогрева 372 многоквартирных дома, десять школ, 16 детских садиков и одну больницу. Температура в городе опустилась до -13°C, и население медленно замерзает.

Ранее стало известно, что часть домов в Новосибирске остается без тепла четвертый день подряд.