В Херсоне произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в городе Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей произошедшего в публикации не привели.

По информации официального ресурса для оповещения, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

В ночь на 14 января сирены включались в трех регионах Украины. Жителям Днепропетровской и Харьковской областей Украины рекомендовали спуститься в укрытия. Также отмечается, что воздушная тревога была объявлена в подконтрольных украинской армии районах Запорожской области.

Накануне в ряде регионов страны произошли взрывы — в Кременчуге, Чернигове, Днепре и Кропивницком. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что они причинили городу определенные повреждения, не уточнив, какие именно.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.