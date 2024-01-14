Обильный снегопад ожидается в Москве на следующей неделе

Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков, или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров», — рассказал Тишковец.

Специалист отметил, что на следующей неделе москвичей ждет мягкая и снежная зимняя погода. Синоптик рассказал ранее, что в воскресенье температура воздуха опустится до минус 12-15°C, в области — до -16°C.

14 января непогода стала причиной задержки или отмены не менее 20 рейсов в московских аэропортах. В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Десять вылетов перенесли в Шереметьево.

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