Часть домов в Новосибирске остается без тепла четвертый день подряд

Независимый депутат новосибирского горсовета Антон Картавин сообщил, что часть многоквартирных домов на левом берегу города остается без отопления четвертый день подряд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Четвёртый день без тепла. Продолжается техногенный коллапс на Левом берегу. До сих пор не подключены к теплу десятки домов. СГК и управляющие компании кивают друг на друга, некоторые недобросовестные УК просто «ушли в отказ» как минимум до понедельника», — поделился депутат.

На видеозаписи, которую опубликовал Картавин, видно, как при подключении дома к системе в квартире разорвало стояк отопления.

На сайте мэрии Новосибирска не сообщается о каких-либо аварийных или «плановых» отключениях тепла и горячей воды в Ленинском и Кировском районах города.

До этого мэр Липецка Евгения Уваркина сообщала, что в городе из-за аварии на теплосетях без отопления и горячей воды остаются 282 многоквартирных дома.

Ранее власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе.