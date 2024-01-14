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Часть домов в Новосибирске остается без тепла четвертый день подряд

Депутат Картавин: часть левого берега Новосибирска остается без отопления

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Depositphotos

Независимый депутат новосибирского горсовета Антон Картавин сообщил, что часть многоквартирных домов на левом берегу города остается без отопления четвертый день подряд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Четвёртый день без тепла. Продолжается техногенный коллапс на Левом берегу. До сих пор не подключены к теплу десятки домов. СГК и управляющие компании кивают друг на друга, некоторые недобросовестные УК просто «ушли в отказ» как минимум до понедельника», — поделился депутат.

На видеозаписи, которую опубликовал Картавин, видно, как при подключении дома к системе в квартире разорвало стояк отопления.

На сайте мэрии Новосибирска не сообщается о каких-либо аварийных или «плановых» отключениях тепла и горячей воды в Ленинском и Кировском районах города.

До этого мэр Липецка Евгения Уваркина сообщала, что в городе из-за аварии на теплосетях без отопления и горячей воды остаются 282 многоквартирных дома.

Ранее власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе.

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