Неизвестный выбросил кота из окна дома в Красноярске и повредил автомобиль соседа

В красноярском микрорайоне Солнечный неизвестный расправился с котом, выбросив его из окна жилого дома на автомобиль. Об этом сообщили в локальном сообществе в Telegram.

Тело чужого домашнего питомца обнаружил владелец машины, припаркованной неподалеку от многоэтажки на Ольховой улице. Кот, упавший на лобовое стекло, повредил его и упал на землю. При падении животное получило несовместимые с жизнью травмы.

На место происшествия прибыли полицейские. Они осмотрели поврежденный автомобиль и пришли к выводу о том, что кто-то, вероятно, житель близстоящего дома, избавился от кота, отбросив его в сторону парковки.

Правоохранители ищут очевидцев происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента. В рамках проверки по факту произошедшего назначено проведение экспертизы.

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