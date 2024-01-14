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ФСИН отреагировала на сообщения об отключениях отопления в колониях

ФСИН опровергла сообщения о проблемах с отоплением в исправительных колониях

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Информация об отключениях отопления в российских исправительных колониях, которая появилась в интернете, не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ, передает ТАСС.

Как указано в заявлении, в настоящее время все подобные учреждения работают в штатном режиме. В том числе это касается соблюдения температурных норм, прописанных в законодательстве.

«Сбоев и аварий, связанных с отоплением, нигде не происходило и [их] нет на текущий момент», — добавили представители ФСИН.

13 января на сетях теплоснабжения в городе Липецке произошла авария, из-за чего без отопления остались порядка 27 многоквартирных домов. В тот же день в данном населенном пункте произошла еще одна коммунальная авария, в результате которой в 40 зданиях были отключены водоснабжение и отопление.

Позже мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что количество отключенных от отопления жилых домов увеличилось до 282. По ее словам, собственники квартир также остались без горячей воды.

Ранее в Московской области рассказали о ходе решения отопительных проблем в регионе.

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