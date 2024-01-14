Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионер отдал 2,4 млн молодой знакомой ради совместного тура на Мальдивы, и та исчезла

Женщина обманула пенсионера из Пушкино, надеявшегося съездить с ней на Мальдивы

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

73-летний житель Пушкино познакомился с 38-летней женщиной и отдал ей 2,4 млн рублей, надеясь вместе отдохнуть на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, пенсионер решился отправиться в путешествие с молодой знакомой, которая рассказала ему о друзьях, занимающихся организацией туров в самые красивые уголки планеты. Он передал своей новой подруге сбережения, но та как будто забыла про данные ему обязательства.

Когда мужчина связался с ней вновь, мошенница заявила, что деньги забрали грабители. Однако в полицию она идти отказалась, а после и вовсе перестала отвечать на его звонки. В итоге пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Аферистку разыскивают.

Ранее незнакомец обманул женщину, предложив ей выйти за него замуж.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами