Пенсионер отдал 2,4 млн молодой знакомой ради совместного тура на Мальдивы, и та исчезла

73-летний житель Пушкино познакомился с 38-летней женщиной и отдал ей 2,4 млн рублей, надеясь вместе отдохнуть на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, пенсионер решился отправиться в путешествие с молодой знакомой, которая рассказала ему о друзьях, занимающихся организацией туров в самые красивые уголки планеты. Он передал своей новой подруге сбережения, но та как будто забыла про данные ему обязательства.

Когда мужчина связался с ней вновь, мошенница заявила, что деньги забрали грабители. Однако в полицию она идти отказалась, а после и вовсе перестала отвечать на его звонки. В итоге пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Аферистку разыскивают.

Ранее незнакомец обманул женщину, предложив ей выйти за него замуж.