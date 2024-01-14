В Узбекистане пресекли незаконный вывоз 80 млн рублей за границу

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекла попытку контрабанды около 80 млн рублей на территорию соседней страны. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает РИА Новости.

Как указано в заявлении, в оперативных мероприятиях приняли участие сотрудники управления службы по Наманганской области. В результате они задержали одного местного жителя, который пытался вывезти российскую валюту за границу.

При этом мужчина сложил деньги в три полиэтиленовых мешка, после чего спрятал пакеты в тайнике своего автомобиля. Таким образом он пытался незаконно переправить средства в Киргизию.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере» Уголовного кодекса республики», — уточнили в пресс-службе СГБ.

Теперь правонарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.

11 января в Москве мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков, угнал служебную машину таможенников. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе, пока сотрудники ведомства оплачивали счет на АЗС.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево нашли посылку с наркотиками, замаскированную под кондитерское изделие.