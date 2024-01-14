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Два человека попали под поезд на станции Дегунино в Москве

В Москве двое мужчин попали под электричку на станции Дегунино

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Depositphotos

В Москве следователи устанавливают обстоятельства травмирования двоих мужчин на платформе Дегунино, спасти пострадавших не удалось. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

Инцидент произошел 13 января на севере Москвы на платформе железнодорожной станции Дегунино. Электропоезд сообщением МожайскДмитров сбил двух мужчин, пострадавшие получили серьезные травмы, спасти их не удалось.

По предварительной информации, мужчины переходили через железнодорожные пути вне пешеходного перехода. По факту произошедшего доследственную проверку начал СК.

Ранее поезд сбил трех человек около платформы Рижская в Москве.

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