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«Донэнерго» сообщила о массовых отключениях света в Ростове-на-Дону и Азове

«Донэнерго»: отключения электроснабжения произошли в Ростове-на-Дону и Азове

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Depositphotos

Массовые отключения электроэнергии произошли в Ростове-на-Дону и Азове, точное число оставшихся без света потребителей не раскрывается. Об этом сообщает компания «Донэнерго» в Telegram-канале.

«Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей: ул. Максима Горького», — говорится в посте.

В Азове из-за технологического нарушения без света остались дома на 39 улицах, отметили в «Донэнерго».

Там добавили, что восстановление подачи электричества займет 3 часа.

В компании напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Причиной стало продолжительное отсутствие тепла в домах, расположенных в микрорайоне Климовск.

Ранее Путин поручил восстановить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области.

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