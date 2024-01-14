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Женщина вымогала деньги у брата-полицейского, обвинив его в развращении своей дочери

Baza: сестра полицейского уличила его в педофилии и требовала деньги за молчание

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Столичный полицейский столкнулся с вымогательством со стороны своей родственницы, которая стала его шантажировать обвинением в педофилии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В декабре 37-летнему оперуполномоченному внезапно написала его двоюродная сестра, с которой он не общался 14 лет. Женщина стала требовать с брата деньги за молчание — за 100 тыс. рублей она пообещала никому не говорить о его домогательствах к ее дочери. По версии матери, этот инцидент произошел еще в 2008 году, а затем якобы имели место и другие ситуации, в которых мужчина проявлял к детям нездоровый интерес.

Отправлять ей деньги полицейский сразу не стал, но спустя некоторое время сестра потребовала от него уже 150 тыс. Тогда сотрудник МВД обратился к своему начальству и обвинил родственницу в вымогательстве.

Началось разбирательство, и на очную ставку пригласили мать и дочь. Та признала, что дядя трогал ее под одеялом ночью, однако эти показания не соответствовали словам ее матери.

К расследованию уже приступили следователи. Они полагают, что женщина решила шантажировать брата из-за долгов по микрокредитов.

Ранее в Ленобласти неоднократно судимого мужчину обвинили в растлении ребенка.

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