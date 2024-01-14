В Канаде могут ограничить число студентов-иностранцев

Канадские власти планируют рассмотреть возможность ограничения числа студентов-иностранцев. Об этом канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил в интервью телеканалу CTV News.

По его словам, возможность ограничения числа проживающих в стране иностранных студентов может быть рассмотрена в ближайшие несколько месяцев. Миллер пояснил, что вопрос связан с нехваткой жилья.

Министр отметил, что число проживающих в стране студентов-иностранцев «приводит в замешательство», а система «вышла из-под контроля».

При этом Миллер уточнил, что ограничение количества иностранных студентов не будет универсальным решением проблемы нехватки жилья в стране.

До этого заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в рамках открытой дискуссии «Профилактика межэтнических конфликтов в образовательной среде» заявлял, что интерес к российскому образованию со стороны иностранных студентов растет.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию.