В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны или отменены не менее 20 рейсов

Не менее 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Кроме того, руководство воздушной гавани отменило еще один рейс.

Также два рейса были задержаны в аэропорту Домодедово. Руководство Шереметьево, в свою очередь, отложило вылеты 10 воздушных судов.

13 января в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно данным Гидрометцентра РФ, причиной для введения особого режима стало резкое понижение температуры воздуха.

Отмечается, что предупреждение о морозах будет действовать до 10:00 мск 14 января. При этом до 12:00 мск 15 января в российской столице продолжит действовать «желтый» уровень погодной опасности, введенный из-за образования гололедицы на дорогах.

По информации городского управления МЧС РФ, в Москве ожидается похолодание до -30 °С. В связи с этим ведомство рекомендовало гражданам одеваться по погоде и не принимать горячий душ сразу после возвращения домой с улицы.

Ранее в аэропорту Кемерово пассажиров самолета высадили прямо на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра.