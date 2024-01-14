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Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

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Oleh Dubyna/Shutterstock

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Также отмечается, что воздушная тревога объявлена в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Ранее сообщалось, что на Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу — сирены звучат по всей стране.

До этого воздушную тревогу объявляли утром, 13 января, после чего в ряде регионов Украины произошли взрывы. Сирены звучали примерно с 07:30 мск. Взрывы прогремели в Кременчуге, Чернигове, Днепре и Кропивницком. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что взрывы в Чернигове причинили городу определенные повреждения. Какие именно — чиновник не уточнил.

По данным российского Минобороны, утром ВС РФ нанесли высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удары по украинским заводам, производящим 155-, 152-, и 125-миллиметровые снаряды, порох и беспилотники. В ведомстве уточнили, что все ракеты достигли целей.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.

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