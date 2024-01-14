В Белгороде испытали защитные конструкции на случай обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что были проведены испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием, которыми, например, можно защитить остановки общественного транспорта в Белгороде от обстрелов со стороны украинских военных.

«Наша цель — создать дополнительные укрытия в местах скопления жителей», — написал он.

По словам главы региона, Минобороны России использует эти модули для защиты личного состава.

Как заявил Гладков, саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов возле такой конструкции. Были подорваны в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Белгород 30 декабря 2023 года. По результатам испытаний было принято решение, что в этом городе будут устанавливать данные конструкции, указал чиновник.

Он отметил, что такие модули существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. В случае ракетной опасности эти конструкции можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями.

До этого жительница Белгорода попросила обложить блоками ФБС (фундаментальные блоки стеновые. — прим. «Газеты.Ru») стеклянные павильоны, ее предложение поддержал губернатор региона. В итоге одной из первых обезопасили остановку в районе «Космоса» — ее обложили мешками с песком. По словам Гладкова, девять остановок обложили мешками с песком, а пять — бетонными плитами.

Ранее в Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.