Названы три версии пожара на складе Wildberries в Петербурге

В настоящий момент рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС России.

В качестве первой версии названо занесение источника огня извне неустановленными лицами. Второй версией является аварийная работа электросети, а третьей — неосторожное обращение с огнем.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. В момент возгорания внутри находились более тысячи сотрудников, которые не сразу стали эвакуироваться, посчитав пожарную тревогу ложной. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, огонь был локализован. По информации Telegram-каналов Baza и Shot, пострадали как минимум двое, один мужчина без вести пропал. Ущерб оценивают в 10 млрд рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах.

Этот пожар стал самым крупным в истории российского ретейла, такую оценку привело агентство РИА Новости.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.