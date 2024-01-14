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Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries в Петербурге

Бастрыкин поручил завести дело по факту пожара на складе Wildberries в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СК РФ.

Как заявили в ведомстве, исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах случившегося.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. В момент возгорания внутри находились более тысячи сотрудников, которые не сразу стали эвакуироваться, посчитав пожарную тревогу ложной. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, огонь был локализован. По информации Telegram-каналов Baza и Shot, пострадали как минимум двое, один мужчина без вести пропал. Ущерб оценивают в 10 млрд рублей.

Пожар в Шушарах стал самым крупным в истории российского ретейла, такую оценку привело агентство РИА Новости.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.

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