В Британии увеличилось число людей, которым нужны советы по борьбе с крысами

В Британии на 115% увеличилось количество людей, которым нужны рекомендации по устранению крыс. Об этом сообщает издание Mirror.

«Число людей, обращающихся за советом по борьбе с крысами, за последние 90 дней увеличилось на 115%. По оценкам, в Великобритании может обитать до 250 миллионов крыс, а зимняя погода загоняет миллионы этих грызунов в дома», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Англии крыса прогрызла дверь в доме пары и пробралась к ним в спальню. Как рассказала женщина по имени Хлоя, в спальне вместе с ней спал ее маленький ребенок, пока муж был на работе. Мать добавила, что не видела крысу, а только слышала шорох и звук, похожий на скрежет. Чтобы грызун снова не пробрался в комнату, британка положила под дверь полотенце.

Женщина добавила, что крыса жила в доме не менее месяца, так как она уже находила раньше погрызенные предметы. Для того, чтобы избавиться от грызуна, Хлое пришлось обращаться за помощью к специалисту. Марк Телфорд, посетивший дом Хлои, рассказал, что в последнее время количество подобных заказов увеличилось на 30 процентов. Мужчина винит в этом местную администрацию, которая не может организовать правильный вывоз мусора с улиц.

Ранее мэр Нью-Йорка обвинил крыс в массовом бегстве людей из города.