Депортированного из Латвии 82-летнего пенсионера приняли в Калининграде

Военный пенсионер Борис Катков, выдворенный из Латвии, прибыл в Калининград. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта Храброво сообщает РИА Новости.

В воздушной гавани Каткова встретили сотрудники Балтийского федерального университета, где он работает с 2008 года.

«Ректор Александр Федоров дал указания об оказании Каткову всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильем», — говорится в публикации.

12 января стало известно, что 82-летнего пенсионера с гражданством РФ выдворят из Латвии. По имеющимся данным, 10 января Каткова лишили постоянного вида на жительство, назвав «угрозой нацбезопасности», а двумя днями позже задержали и разлучили с родными. Полагающуюся по закону возможность обжаловать выдворение в течение месяца мужчине не предоставили.

В Латвии у него остаются жена, дочь, сын, а также внук и внучка.

13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей, им будет предоставлена вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, якобы не урегулировавших свой правовой статус.