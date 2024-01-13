В Харьковском метро демонтировали барельеф с изображением Пушкина

В Харькове демонтировали последний барельеф с изображением поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонізація.Україна».

«В Харькове демонтировано последнее изображение Пушкина. Это было на выходе со станции метро Пушкинская. Осталось переименовать станцию и улицу. Надеемся, что это вопрос ближайшей перспективы», — говорится в публикации.

В мае 2023 года Верховная рада приняла проект закона, который упростил демонтаж памятников. Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал его «анти-Пушкин». Документ позволил властям исключать из госреестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии».

15 ноября памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Киеве.

День спустя на его месте предложили установить памятник собаке.

После сноса памятника Пушкину в Киеве бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) назвал украинцев дикарями.

Ранее в Одессе вандал облил памятник Пушкину краской.