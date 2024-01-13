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В Японии Boeing вернули в аэропорт из-за трещины на стекле

Boeing 737-800 японской авиакомпании вернули в аэропорт из-за трещины на стекле

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Depositphotos

Самолет Boeing 737-800 японской авиакомпании All Nippon Airways вернули в аэропорт из-за трещины на стекле. Об этом сообщает Reuters.

Борт следовал по маршруту Саппоро – Тояма, однако вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины на стекле кабины пилота. На борту находились 59 человек. Никто не пострадал.

В конце декабря компания Boeing попросила клиентов поискать незакрепленный болт в 737 MAX. В авиастроительной корпорации подчеркнули, что одна из последних введенных в эксплуатацию моделей Boeing — 737 Max уже неоднократно сталкивалась с проблемами. В частности, с моделью лайнеров этого типа произошло два крушения — в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.

5 января (6 января мск) пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. Сообщалось, что самолет сошел с конвейера только два месяца назад.

Гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун заявил о необходимости признать ошибку, из-за которой пришлось приостановить эксплуатацию более 170 самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее в аэропорту Красноярска на 11 часов задержали вылет в Бангкок.

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