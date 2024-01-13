Экс-командира Донского батальона ГИБДД задержали за получение взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали бывшего командира Донского батальона № 2 ГИБДД по Ростовской области Александра Своеволина. Об этом сообщает издание «Блокнот».

В материале отмечается, что причиной задержания стало получение взятки в размере несколько млн рублей. При этом мужчина должен был использовать эти средства, чтобы подкупить действующих сотрудников министерства внутренних дел РФ.

По информации журналистов, сам Своеволин после ухода со службы устроился на работу в Северо-Кавказскую дирекцию инфраструктуры — филиал ООО «РЖД». Экс-полицейский занимал руководящую должность, однако другие подробности не приводятся.

«Своеволин сохранил деловые контакты с бывшими коллегами по службе. Накануне, он получил взятку в размере 10 млн рублей, которую планировал передать пока «неустановленным сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в публикации.

Отмечается, что таким образом бывший сотрудник ГИБДД намеревался освободить от ответственности подозреваемую в мошенничестве женщину. Но теперь он сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту «посредничества во взяточничестве».

В настоящее время расследование продолжается. Тем не менее экс-сотрудника правоохранительных органов арестовали по решению суда, уточняется в материале.

Ранее в Барнауле задержали сотрудника городской администрации по подозрению в крупной взятке.