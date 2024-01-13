Ребенок, шарф которого засосало в механизм на горнолыжном курорте, впал в кому

Мальчик, шарф которого засосало в механизм подъемника на горнолыжном курорте под Челябинском, впал в кому. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, шестилетний мальчик находится в коме. Сейчас ребенок в реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Сообщается, что по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По данным Shot, ответственным за произошедшее грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел на одном из местных горнолыжных курортов. Семья с ребенком приехала туда из Кургана, чтобы отдохнуть. Мальчик поднимался с инструктором, но в конце упал. В результате его шарф затянуло в подъемник и мальчику перекрыло доступ к кислороду.

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