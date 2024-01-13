На Украине задержали иностранца за попытку вывезти уклониста из страны

Пограничники Украины задержали гражданина Молдавии при попытке незаконной переправы украинца, нежелающего вступить в армию. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что консульство Молдавии уведомлено о задержании.

В правоохранительных органах рассказали изданию, что задержанный на надувной лодке переплыл через реку Днестр, чтобы потом переправить жителя Винницы в Молдавию за $3 тыс.

Молдаванину намерены предъявить обвинение за незаконную переправку лиц через государственную границу в корыстных целях. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина может попасть в тюрьму на 7-10 лет. В правоохранительных уточняют, что это не первый такой случай.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, сразу после начала российской специальной военной операции в этой стране. Призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, военнообязанным гражданам от 18 лет запрещено покидать страну.

Ранее были названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.