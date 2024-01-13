В Башкирии ребенок сорвался с лестницы в школе и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ufanovosti.ru.

По информации издания, инцидент произошел 12 января в городе Туймазы. Пятиклассник потерял сознание и сорвался с лестницы на втором этаже учебного учреждения, сообщает источник.

После произошедшего 11-летнего мальчика экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Его поместили в реанимацию. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга и перелом теменной области. Состояние школьника оценивается врачами как тяжелое.

Прочие детали произошедшего не уточняются. Сообщается, что сейчас в причинах и обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Ранее третьеклассница попала в реанимацию после тренировки в школе Кронштадта.