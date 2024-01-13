Глава косметического бренда рассказал о «шоке» из-за пожара на складе Wildberries

Компания по производству профессиональной косметики «Гельтек» потеряла около двух миллионов рублей из-за пожара на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава бренда Сергей Кирш. Он отметил, что маркетплейс еще не связывался с продавцами по поводу компенсаций за сгоревший товар и добавил, что в ближайшее время ожидаются задержки доставки.

«Пока со стороны Wildberries с нами никто не связывался насчет компенсаций, что в целом понятно: нужно время, чтобы оценить потери. Пожар произошел утром в субботу, пока все в шоке, конечно. В аналогичном случае с Озоном, когда сгорел их склад, потери нам компенсировали. Надеемся, что тут будет также. Товара в Шушарах оставалось не очень много, это для нас был не основной склад Wildberries в регионе. Примерно на 1,8 млн рублей, если считать по рекомендованной розничной цене, хотя вообще мы стараемся завозить на склад по максимуму, чтобы товары быстрее доходили до покупателей. Задержки естественно, ожидаются и сложности будут у всех — сгорел один из крупнейших складов в регионе. Сейчас наша задача максимально оперативно отгрузить на второй склад продукцию, чтобы товар дошел до наших покупателей как можно скорее», — сказал он.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м. В ведомстве заверили, что информации о пострадавших пока не поступало. Как сообщил Telegram-канал Shot, специалисты проверят версию поджога. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку.

Позднее в пресс-службе Wildberries «Газете.Ru» сообщили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары.

Ранее сотрудник горящего склада в Шушарах рассказал о давке во время эвакуации.