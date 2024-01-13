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Ребенок сломал грудную клетку в батутном центре Челябинска

В Челябинске ребенок получил перелом грудной клетки в батутном центре

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«Агентство чрезвычайных новостей»' class="item-image" >
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В развлекательном центре «Пандора Парк» в Челябинске ребенок получил травмы, прыгая на батуте. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в батутном центре в «Пандора Парке». По словам матери пострадавшего, инструкторы, ответственные за батуты, сначала начали просить детей убрать мусор в обмен на катание на аттракционах, а затем предложили им попробовать исполнить трюки.

Все происходило без согласия родителей несовершеннолетних. Один из детей упал и сильно ударился, в больнице у него диагностировали перелом грудной клетки и ушибы.

По словам женщины, администрация развлекательного парка заявила, что вины в произошедшем со стороны сотрудников батутного центра нет. Семья пострадавшего обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после прыжков на батуте.

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