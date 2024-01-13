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Пожар у «Москва-сити» ликвидирован

ГУ МЧС: пожар в строящемся здании недалеко от «Москвы-Сити» потушен

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Пожар, произошедший в строящемся здании недалеко от бизнес-центра «Москва-сити» на западе столицы, полностью потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Пожар произошел в здании по адресу Кутузовский проспект, 32, к. 2. Чуть ранее в МЧС сообщали, что огонь удалось локализовать в 11:48. Из здания было эвакуировано около 200 человек, никто не пострадал.

В этот же день в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пожар произошел на складах, принадлежащих компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей.

12 января сообщалось о пожаре в ресторане True Cost в Москве. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров, из помещений были эвакуированы 50 человек из числа посетителей и сотрудников заведения.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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