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В Нижневартовске тренера женской команды по хоккею обвинили в домогательствах

URA.ru: в ХМАО тренера хоккейной команды обвинили в совращении воспитанницы

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Global Look Press

В Нижневартовске одна из воспитанниц спортивной секции по хоккею обвинила тренера в домогательствах, спортсменка заявила, что наставник вел с ней переписку интимного характера. Об этом сообщает URA.ru.

Переписку с тренером женской хоккейной команды опубликовала в социальных сетях одна из несовершеннолетних спортсменок, по ее словам 24-летний тренер из Нижневартовской спортивной школы, приставал к ней и предлагал вступить в интимную связь.

После того, как скрины переписки дошли до руководства секции, мужчина уволился. Следственный комитет начал проверку действий тренера, данные об инциденте переданы в прокуратуру округа, проводится доследственная проверка.

Ранее тренера детского спортивного клуба осудили за домогательства.

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