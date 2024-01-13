Сотрудник склада в Шушарах рассказал, как помогал эвакуировать коллег

Николай, сотрудник склада маркетплейса Wildberries в Шушарах рассказал «Газете.Ru», что очаг возгорания располагался в складском мезонине (внутри стеллажа, состоящего из нескольких ярусов — Газета.Ru). Он отметил, что во время пожара ворота, через которые могли выйти сотрудники, были закрыты. По его словам, он и еще несколько сотрудников смогли организовать людей во время эвакуации, чтобы не было давки.

«Было очень страшно. Ворота между блоками закрыли. У нас склад разделен на два блока внутри, эвакуация происходит через ворота, в которые фуры задом сдают. Через эти шлюзы, которых в одном блоке больше 20, и происходит эвакуация. Все сотрудники эвакуировались через них. Самое страшное было в очаге, он был в мезонине. Благо, мы с крепкими мужчинами смогли организовать народ. Мы всех успокаивали, чтобы не было давки. Мы организовали вход-выход через дверь, чтобы могли люди и заходить, и выходить в две шеренги: одна на вход, другая на выход. Внутри поторапливали и всех тех, кто пытался переодеться: выгоняли, чтобы и дымом не надышались, и места не занимали. Было страшно, но повторения «Зимней Вишни» не хотелось», — сказал он.

Николай добавил, что успел забрать свои личные вещи из раздевалки «на свой страх и риск».

«Мы с товарищем и другими людьми на свой страх и риск успели забрать [вещи из раздевалки], на тот момент уже пахло дымом. Была небольшая резь в глазах уже в раздевалке, когда зашли туда. Когда выходили из нее, свет уже отрубился», — заключил он.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. По данным МЧС, площадь пожара составила 70 тысяч кв. метров, к 10:55 мск его удалось локализовать. В компании заявили, что все сотрудники были эвакуированы, и заверили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Wildberries пообещали компенсировать стоимость товаров, сгоревших в Шушарах.