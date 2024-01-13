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Один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries

Shot: человек пропал без вести во время пожара на складе в Санкт-Петербурге

Один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, коллеги ищут мужчину по имени Евгений, который работает на первой и второй башнях.

Как рассказали сотрудники распределительного центра, последний раз они видели своего коллегу в курилке прямо перед пожаром. После этого мужчина потерялся во время стихийной эвакуации.

До этого один из сотрудников Wildberries и очевидец произошедшего рассказал Telegram-каналу Mash, что эвакуация людей с загоревшихся складов, расположенных в Пушкинском районе Петербурга, проходила в сильной давке.

Пожар произошел утром 13 января. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла 50 тыс. квадратных метров.

По информации МЧС России, к текущему моменту возгорание локализовано на площади 70 тыс. квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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