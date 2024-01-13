В ночь на 13 января в Подмосковье обновился температурный минимум зимы

В ночь на 13 января на территории Московской области была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы, в городе Клин столбики термометра опускались до -32,7°C. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также температура ниже -30°C была в Мелихово (-30,4°C) и в Ново-Иерусалиме (-30,9°C). В Михайловском в Новой Москве было так же холодно (-30,9°C).

При этом на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила -24,2°C. На других метеостанциях города температура менялась от -19,6°C на Балчуге до -28,1°C в Бутово. Примерно такой же морозной ожидается в Московском регионе ночь на 14 января, рассказал Леус.

Также синоптик сообщал, что в Москве в субботу, 13 января, ожидается погода без осадков и до -20°C, в Московской области — -17-22°C. Погоду в столице в этот день будет формировать центральная часть антициклона.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.