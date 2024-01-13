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Спасатели сообщили об эвакуации 200 человек из горящего здания в Москве

ТАСС: около 200 человек эвакуировались из горящего банка в Москве

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Борис Нифонтов/РИА Новости

Около 200 человек эвакуировались из горящего здания банка недалеко от делового района «Москва-Сити» на западе российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что люди эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. К тушению огня были привлечены порядка 20 пожарных расчетов.

Пожар произошел в строящемся здании банка по адресу Кутузовский проспект, 32 к2. По данным ГУ МЧС России, площадь пожара составляет 100 кв. метров.

В этот же день в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады, принадлежащие интернет-магазину Wildberries. Огонь распространился на площади 70 тыс. квадратных метров. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей.

12 января в центре Москвы загорелся ресторан True Cost. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, а из помещений были эвакуированы 50 человек из числа посетителей и сотрудников заведения.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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