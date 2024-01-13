Россиянин выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать 950 тысяч рублей долга

В Каспийске местного жителя обвинили в инсценировке ограбления собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Дагестан.

С заявлением в полицию обратился 39-летний житель Каспийска, мужчина сообщил, что неизвестные ограбили его дом, подобрав ключ от входной двери. Грабители якобы вынесли из квартиры только наличные в сумме 950 тысяч рублей.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что дагестанец выдумал ограбление, мужчина имел денежный долг, но боялся признаться этом родственникам и решил солгать о краже.

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