Семь свердловчан подхватили гепатит А после похода в кафе

В Свердловской области семь посетителей одного кафе заразились гепатитом А. Об этом сообщает »Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в городе Краснотурьинск. Все заразившиеся питались в кафе Giro Burger.

В заведении выявили серьезные нарушения, отмечает сообщество со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. В кафе отсутствует водопровод и сопроводительные документы к продукции. Кроме того, сотрудники не проходили медицинское обследование и готовили пищу в личной одежде.

По данным «Краснотурьинск LIVE», заведение закрыли. Заразившиеся гепатитом А посетители сейчас находятся в инфекционном отделении города Карпинск.

«За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает сообщество.

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