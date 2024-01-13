Россиянин с приятелем избил и похитил бывшую возлюбленную

В Томари двое мужчин похитили женщину, избили ее и вывезли в Красногорск, пострадавшую спасли очевидцы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области.

На Сахалине возбудили уголовное дело по факту похищения человека, двое жителей города Томари избили и увезли в соседний город 45-летнюю женщину.

По версии следствия, инициатором похищения стал 39-летний мужчина, он заметил в одном из магазинов свою бывшую сожительницу и уговорил 42-летнего приятеля похитить ее.

Женщину избили, затолкали в машину и увезли в Красногорск. Похитители остановились возле продуктового магазина, крики женщины услышали очевидцы, которые помогли ей освободиться и сбежать.

Оба обвиняемых задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее россиянин избил сожительницу стулом и отрубил ей часть пальца на руке.