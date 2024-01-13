Пожар на петербургском складе Wildberries оказался крупнейшим среди российского ретейла

Пожар, разгоревшийся на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, стал крупнейшим из возгораний, затронувших российских ретейлеров. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, утром 13 января в Шушарах спыхнули склады на площади 1 тыс. квадратных метров. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч «квадратов». В итоге возгорание удалось локализовать, когда огонь уже распространился на территории площадью 70 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.

Сообщалось, что правоохранители намерены проверить версию поджога на складе Wildberries. Прокуратура также заявила, что проводит проверку по факту пожара. В ведомстве заявили, что контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также прокуроры дадут оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

Ранее сотрудник склада в Шушарах рассказал «Газете.Ru» об обстановке во время пожара.