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В Липецке произошла авария на сетях теплоснабжения

В Липецке около 27 многоквартирных домов останутся без отопления из-за аварии

В Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения без отопления останутся около 27 многоквартирных домов. Об этом в Telegram-канале сообщает глава города Евгения Уваркина.

По словам главы Липецка, на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» 13 января произошел прорыв. На место происшествия оперативно выехали две бригады, которые в настоящее время производят отключение поврежденного участка.

В ходе аварийно-восстановительных работ периметр отключения составит, предварительно, 27 многоквартирных домов, сообщила Уваркина.

«Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице. Поручила коллегам ежечасно докладывать о происходящем», — рассказала глава Липецка.

Ранее россиянка вышла с плакатом к зданию обладминистрации из-за холода в школе.

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