Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Архангельске аэропорт вернулся к работе после аварии с самолетом

В Архангельске аэропорт возобновил работу после выезда самолета за пределы ВПП

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

В Архангельске к штатному режиму работы вернулся аэропорт Талаги, который закрывали из-за аварии на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным ведомства, воздушная гавань вернулась к работе в 01:40 мск, а попавший в аварию самолет Як-42Д авиакомпании «Арктика» отбуксировали на стоянку.

Инцидент произошел вечером 12 января. Як-42Д, который выполнял рейс с Новой Земли, выехал за границы ВПП, когда совершал посадку в аэропорту Талаги. По данным Telegram-канала Shot, на борту самолета было 53 пассажира и 5 членов экипажа, все успешно эвакуировались, пострадавших при инциденте нет.

После случившегося следственный отдел на транспорте начал проверку. Транспортная прокуратура также устанавливает все обстоятельства инцидента и выясняет причины.

До этого сообщалось об инциденте в Кызыле, где самолет рейса Кызыл – Кунгуртук, совершил вынужденную посадку в аэропорту.

Ранее стало известно, что аэропорт в Петрозаводске закроют на месяц из-за ремонта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами