В Архангельске аэропорт вернулся к работе после аварии с самолетом

В Архангельске к штатному режиму работы вернулся аэропорт Талаги, который закрывали из-за аварии на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным ведомства, воздушная гавань вернулась к работе в 01:40 мск, а попавший в аварию самолет Як-42Д авиакомпании «Арктика» отбуксировали на стоянку.

Инцидент произошел вечером 12 января. Як-42Д, который выполнял рейс с Новой Земли, выехал за границы ВПП, когда совершал посадку в аэропорту Талаги. По данным Telegram-канала Shot, на борту самолета было 53 пассажира и 5 членов экипажа, все успешно эвакуировались, пострадавших при инциденте нет.

После случившегося следственный отдел на транспорте начал проверку. Транспортная прокуратура также устанавливает все обстоятельства инцидента и выясняет причины.

До этого сообщалось об инциденте в Кызыле, где самолет рейса Кызыл – Кунгуртук, совершил вынужденную посадку в аэропорту.

Ранее стало известно, что аэропорт в Петрозаводске закроют на месяц из-за ремонта.