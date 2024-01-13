Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автобус врезался в легковушку в Красноярском крае, пострадали семь человек

СК Красноярска возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом в Зеленогорске

close
100%
«МВД 24»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МВД 24»

В Зеленогорске Красноярского края автобус врезался в легковушку, пострадали семь человек, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

ДТП произошло 12 января в Зеленогорске, по данным регионального МВД, 24-летний водитель пассажирского автобуса не уступил право проезда автомобилю ВАЗ и совершил столкновение на оживленном перекрестке.

Несколько человек получили травмы, в легковушке пострадали четыре человека, в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из «Жигулей» госпитализирован.

Оба водителя в момент ДТП прошли медосвидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Краевой СК возбудил уголовное дело, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автобус с пассажирами попал в ДТП на Ставрополье.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами