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Роспотребнадзор проверит состояние воздуха в зоне пожара на складе Wildberries

Роспотребнадзор проверит состояние воздуха в зоне пожара на складах в Петербурге

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Телеграм-канал «МЧС России»

Пробы воздуха отобраны в зоне пожара в складских помещениях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты ведомства отобрали пробы воздуха, чтобы определить наличие или отсутствие загрязнение в зоне жилой застройки, расположенных вблизи складов.

Отобранные пробы воздуха были направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проведения исследований.

Складской комплекс расположены по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Позднее стало известно, что по этому адресу находятся склады Wildberries. В компании заявили, что все сотрудники были эвакуированы, и заверили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи с происшествием.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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