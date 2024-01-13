В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Льва Рубинштейна

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн все еще находится в реанимации после аварии в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — рассказали журналистам.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию и перенес операцию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. У литератора была сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости. После ДТП поэт впал в кому.

На водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом) призвал молиться за Рубинштейна.